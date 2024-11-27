Глобальные финансовые изменения могут подтолкнуть биткойн к рекордным высотам в 2025 году

Мировой финансовый ландшафт находится на пороге значительных изменений, так как аналитики прогнозируют возможное ослабление доллара США в сочетании с увеличением глобальной денежной массы. Эти факторы могут создать благоприятные условия для биткойна, что может привести к беспрецедентному росту его стоимости к 2025 году.

Индекс доллара США (DXY) на критическом уровне

Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара относительно корзины иностранных валют, сейчас находится на уровнях значительного сопротивления. Главный аналитик по криптовалютам в Real Vision Джейми Коутс отмечает, что снижение DXY может стать катализатором роста рисковых активов, включая биткойн. Он заявил: "DXY мог достичь своего пика. Эффект задержки, на который сейчас обращает внимание финансовое сообщество, всё ещё реален, но в конечном итоге ФРС снова поднимает "бычий флаг" для рисковых активов. Бычий рынок в 2025 году".

Индекс доллара США. Источник: unsplash Индекс доллара США. Источник: unsplash

Рост глобальной денежной массы (М2)

Денежная масса М2, включающая наличные, чеки и легкодоступные депозиты, с мая 2024 года демонстрирует годовой рост. Это увеличение исторически связано с бычьими циклами биткойна. Коутс подчеркивает важность этой тенденции, указывая, что положительная динамика М2 может стать движущей силой для нового витка роста биткойна.

Достижения биткойна на фоне монетарных изменений

С момента перехода денежной массы М2 к положительной динамике в мае, биткойн вырос на 58%, что подчеркивает его чувствительность к изменениям в монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что при росте глобальной М2 до более чем $127 трлн в 2025 году стоимость биткойна может достигнуть примерно $132,000. Коутс отметил: "В долгосрочной перспективе я вижу именно такой сценарий; это 12-месячный прогноз, основанный на линейной зависимости от ликвидности. Но циклы биткойна не являются линейными. Я думаю, мы поднимемся намного выше".

Влияние политических изменений

Результаты последних президентских выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп, принесли рынкам новый оптимизм. Аналитики Bitfinex ожидают, что будущая администрация создаст более благоприятные регуляторные условия для криптовалют, что может способствовать росту биткойна. Они заявили: "Мы ожидаем, что все криптоактивы продолжат достигать новых максимумов в новом году после того, как администрация Трампа начнет работу, а отрасль получит преимущества от всё более благоприятной регуляторной среды".

Обещания даны, обещания выполнены. Источник: unsplash Обещания даны, обещания выполнены. Источник: unsplash

Сочетание ослабления доллара США, роста глобальной денежной массы и благоприятных политических изменений создаёт предпосылки для потенциального ралли биткойна в 2025 году. Инвесторы и участники рынка внимательно следят за этими факторами, понимая их потенциал для достижения криптовалютой новых высот.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!