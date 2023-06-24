Голливудская улыбка: преимущества и недостатки профессионального отбеливания зубов
Белые зубы – признак здоровья и эталон красоты. Если от природы вам не повезло с белой улыбкой, это легко исправить с помощью специалиста. Современная стоматология может сделать вам настоящую голливудскую ухмылку. В погоне за красотой мы не обращаем внимания на противопоказания процедуры, которые могут испортить нам зубы. Предлагаем вам ознакомиться с полезной информацией по отбеливанию зубов, преимуществами и недостатками этой процедуры.
Преимущества отбеливания зубов
Отбеливание зубов помогает преодолеть желтизну зубов и сделать белоснежной улыбку. Но неправильное проведение процедуры может привести к серьезному повреждению зубов, поэтому тщательно подбирайте специалиста.
Противопоказания к отбеливанию зубов
Категорически нельзя проводить процедуру отбеливания, если у вас заболевания пародонта (пародонтит, гингивит и другие заболевания десен), в период ношения брекетов и детям до 16 лет.
Кроме того, противопоказано делать процедуру в период беременности и кормления грудью и если у вас аллергия на перекись водорода. Также процедуру не проводят при наличии кариеса, поэтому перед отбеливанием зубы нужно пролечить. Если у вас есть чувствительность к горячему и холодному – процедура вам противопоказана.
Читайте также: Как отбелить зубы в домашних условиях: простые методы
Поэтому перед записью на процедуру придите на консультацию и осмотр врача, который сможет оценить состояние полости рта и возможные противопоказания к процедуре.
Как сохранить белье зубов надолго
Пейте черный чай, кофе, кола и напитки, красящие через соломинку – так зубы не потеряют белизну.
Напомним, мы уже писали, какие продукты помогают сберечь белье зубов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !