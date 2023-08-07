Голубой супермесяц: когда наблюдать уникальное явление в августе

В конце августа жители Земли смогут увидеть редкое космическое явление – голубой супермесяц. Луна будет казаться очень большой и яркой и сойдет на небосводе в ночь на 31 августа.

Супермесяц происходит, когда луна в полной мере размещается в ближайшей точке своей орбиты вокруг Земли. Это придает его внешнему виду дополнительной яркости, благодаря чему он выглядит на 8% больше и на 16% ярче, чем типичный полнолуние.

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По данным NASA, типичная орбита Луны колеблется от 226000 до 251000 миль от Земли, но отклонения могут приближать или удалять ее. Лишь три или четыре ближайших приближения ежегодно считаются суперлуниями. Последний такой Месяц был 1 августа и назывался "осетровой" суперлуной.

"Голубой супермесяц" – это явление, когда за один месяц можно наблюдать два супермесяца. Это довольно редкое явление, оно происходит раз в десятки лет. Последнее голубое суперлуние было в декабре 2009 года, а следующий состоится только в августе 2032 года.

Наблюдать за Луной можно онлайн на сайте Spacegid (картинка с телескопа обновляется каждые 30 секунд).

Также онлайн наблюдать за Луной можно на YouTube-канале THEREALPAX

Что происходит на поверхности луны, можно увидеть вживую на YouTube-канале WorldCam.

Эти цифры сравнимы с расстоянием около 405 696 км, когда Луна находится в самой отдаленной точке от Земли.

Напомним, ученые впервые обнаружили облака пыли вокруг молодой звезды.

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