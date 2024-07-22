Горит на НПЗ: дроны массово атаковали российское Туапсе на Кубани (видео)

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали город Туапсе Краснодарского края России. Власти края сообщили о восьми сбитых дронов в районе Туапсе.

Как сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко, силы ПВО сбили восемь беспилотников над городом Туапсе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 03:17 мск до 04:20 мск в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждения инфраструктуры и жилых домов не обнаружены, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.

Следует от ПВО в небе. Источник: Скриншот Следует от ПВО в небе. Источник: Скриншот

Местные жители сообщили, что под атакой БПЛА оказался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод: "Взрывы раздавались со стороны местной нефтебазы, всего их было около пяти".

Под утро в российских пабликах написали, что около семи часов в городе раздалась вторая серия взрывов. Якобы обломки дрона упали на территорию НПЗ, начался пожар.

россияне жалуются на работу ПВО. Источник: Скриншот россияне жалуются на работу ПВО. Источник: Скриншот

Тем временем оперштаб Краснодарского края проинформировал: "В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 ед. техники, 91 человек. Пожар локализовали и ликвидировали открытое горение".

Туапсе – город в Краснодарском крае российской федерации. Большой порт на побережье Черного моря. В городе также работает нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО НК "Роснефть", а также две перевалочные нефтебазы.

18 июля 2024 года, напомним, Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ провела комбинированную атаку дронами по позициям российских боевиков в оккупированном Крыму.

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