Горькая правда о пенсиях: какие выплаты на самом деле получают украинские пенсионеры

Этой весной в Украине провели индексацию пенсий, в результате чего их размер несколько вырос. Однако выплаты остаются все равно невысокими.

По данным на 1 апреля 2025 года, средняя пенсия в Украине составляет 6 341 гривну. Об этом пишет UAportal со ссылкой на издание "На пенсии". В то же время выяснилось, что около трети пенсионеров получают гораздо меньшие суммы.

Около 3,4 миллиона украинцев получают среднюю пенсию в размере всего 3 340 гривен. Поэтому, несмотря на повышение выплат на 10%, инфляция на уровне 14,6% привела к снижению фактической покупательной способности пенсионеров.

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Какие выплаты действительно получают пенсионеры в Украине

Число пенсионеров, получающих менее 3 000 гривен, значительно уменьшилось. Сейчас их всего 3,9% или 398 267 человек, что в семь раз меньше, чем в прошлом году. В то же время распределение пенсий выглядит так:

32,3% пенсионеров (3340489 человек) получают от 3 001 до 4 000 грн;

20,4% (2105500 человек) имеют пенсию от 4001 до 5000 грн;

почти треть – 29,9% или 2 987 845 человек – получает от 5 001 до 10 000 грн.

Наименьшая доля пенсионеров получает пенсию более 10 000 гривен - всего 14,5%, или 1 499 274 человека.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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