Горячие клавиши и шаблоны: 7 советов, как облегчить работу с Google Docs

Есть несколько полезных функций, которые могут облегчить работу в Google Docs. Возможно, вы давно их использовали, а возможно узнаете о них только сейчас.

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Вот семь полезных лайфхаков, о которых вы, возможно, еще не знали:

Горячие клавиши Google Docs имеет широкий набор горячих клавиш, которые позволяют вам выполнять различные действия без использования мыши. Например, нажатие Ctrl+B сделает выделенный текст жирным, а Ctrl+I – курсивным; Использование шаблонов: Google Docs предоставляет большой выбор шаблонов для различных типов документов, таких как резюме, письма, отчеты и многие другие. Вы можете открыть шаблон и настроить его под свои потребности, что сэкономит время форматирования; Поиск и замена: Используйте функцию "Поиск и замена", чтобы быстро найти конкретные фразы или слова в документе и заменить их другими. Просто выберите "Редактирование" – "Найти и заменить" и введите нужные слова для поиска и их замены; Совместная работа: Google Docs позволяет одновременно работать над документом с несколькими людьми. Вы можете приглашать коллег или друзей, чтобы редактировать документ, комментировать его или оставлять предложения. Это особенно полезно для коллективной работы или получения обратной связи в реальном времени; Приложения Google Docs: Есть много приложений, которые можно интегрировать с Google Docs для расширения его функциональности. Например, "Lucidchart Diagrams" позволяет создавать профессиональные диаграммы, а "Инструменты для документов" предоставляют 13 простых инструментов, таких как изменение размера шрифта, выделение, ластик и сортировка по алфавиту; Работа в автономном режиме: Если вы путешествуете или находитесь в месте с ограниченным Интернет-подключением, вы можете работать с документами Google в автономном режиме. Просто включите соответствующую опцию в настройках диска Google, и вы сможете работать с документами даже без доступа в Интернет; Сравнение документов: Если вам нужно сравнить два фрагмента текста, Google Docs может вам помочь. Выберите "Инструменты" – "Сравнить документы" и вы можете выбрать другой документ Google для сравнения с текущим. Это особенно полезно для фрилансеров, желающих проверить, какие изменения были внесены в опубликованную работу.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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