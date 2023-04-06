Гости будут удивлены: как сделать 3D пасхальные яйца на Пасху
Хотите создать интересные и необычные пасхальные яйца? Одним из уникальных методов покраски является 3D-покраска, которая позволит сделать красивый рельефный узор на пасхальных яйцах.
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Прежде всего, перед отваркой яйца следует вытащить из холодильника и дать ему отдохнуть несколько часов при комнатной температуре. Это поможет избежать трещин на скорлупе, и вы сможете получить отличный узор на своих яйцах.
Итак, как получить 3D-крашенки? Вот простая поэтапная инструкция:
- Возьмите луковую шелуху и мелко нарежьте их с помощью блендера;
- Нарежьте несколько листов бумаги на небольшие квадратики и хорошо перемешайте их с шелухой;
- Смочите ранее отваренные яйца в уксус, а затем обваляйте их в смеси с бумагой и шелухой;
- Каждое яйцо заверните в марлю, замотайте нитью, чтобы оно не развязалось;
- Разложите остатки смеси с луковой шелухой и бумагой на дно кастрюли, а сверху положите яйца;
- Залейте все водой;
- Добавьте 80 г каркаде, 1 столовую ложку соли и 50 г уксуса и хорошо все перемешайте;
- Варите яйца в этой природной краске в течение 10 минут, затем оставьте настаиваться еще примерно 40 минут, чтобы получить яркий и уникальный узор;
- После настаивания извлеките яйца из раствора и снимите марлю, тщательно отмотав нить;
- Прополощите яйца под холодной водой, чтобы удалить остатки смеси с шелухой и бумагой;
- Затем используйте мягкую тряпку или тряпочку, чтобы протереть яйца и придать им блестящий вид. Если хотите, можно также нанести несколько капель растительного масла на яйца, чтобы они стали еще более блестящими.
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