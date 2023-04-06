Гости будут удивлены: как сделать 3D пасхальные яйца на Пасху

Как покрасить яйца на Пасху в рельефный узор с луком и бумагой.

Хотите создать интересные и необычные пасхальные яйца? Одним из уникальных методов покраски является 3D-покраска, которая позволит сделать красивый рельефный узор на пасхальных яйцах.

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Прежде всего, перед отваркой яйца следует вытащить из холодильника и дать ему отдохнуть несколько часов при комнатной температуре. Это поможет избежать трещин на скорлупе, и вы сможете получить отличный узор на своих яйцах.

Итак, как получить 3D-крашенки? Вот простая поэтапная инструкция:

Возьмите луковую шелуху и мелко нарежьте их с помощью блендера; Нарежьте несколько листов бумаги на небольшие квадратики и хорошо перемешайте их с шелухой; Смочите ранее отваренные яйца в уксус, а затем обваляйте их в смеси с бумагой и шелухой; Каждое яйцо заверните в марлю, замотайте нитью, чтобы оно не развязалось; Разложите остатки смеси с луковой шелухой и бумагой на дно кастрюли, а сверху положите яйца; Залейте все водой; Добавьте 80 г каркаде, 1 столовую ложку соли и 50 г уксуса и хорошо все перемешайте; Варите яйца в этой природной краске в течение 10 минут, затем оставьте настаиваться еще примерно 40 минут, чтобы получить яркий и уникальный узор; После настаивания извлеките яйца из раствора и снимите марлю, тщательно отмотав нить; Прополощите яйца под холодной водой, чтобы удалить остатки смеси с шелухой и бумагой; Затем используйте мягкую тряпку или тряпочку, чтобы протереть яйца и придать им блестящий вид. Если хотите, можно также нанести несколько капель растительного масла на яйца, чтобы они стали еще более блестящими.

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