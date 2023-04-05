Верующие соблюдают Великий пост вплоть до Пасхи. Самые строгие запреты действуют в Страстную неделю – последние 7 дней перед Пасхой.

Этот период посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый день последней недели перед Пасхой имеет свое название и значение. В настоящее время действуют строгие запреты не только в отношении еды, но и празднований и развлечений. Рассказываем, что категорически запрещено есть в Страстную неделю.

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Что такое Страстная неделя

Страстная неделя или Страстная седмица в 2023 году выпала с 10 по 16 апреля. У христиан западного обряда Страстная неделя – с 3 по 9 апреля.

В эти дни действуют более строгие запреты, в частности, на празднование, развлечения, интимную близость, зависть, конфликты, ссоры, крещение, питание.

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Что нельзя есть в Страстную неделю

Категорически запрещено употреблять: мясные блюда, сало, рыба, яйца, молочные продукты, а также готовые горячие блюда с добавлением сливочного масла, растительного масла и жира.

Верующие питаются один раз в день в последнюю неделю Пасхального поста. Обычно это ужин.

Горячее блюдо можно съесть в четверг и субботу, но один раз в день. Однако все должно быть без жиров.

В понедельник, вторник, среду и пятницу – горячие блюда есть нельзя.

В Страстную пятницу запрещено что-либо есть в первую половину дня – до вынесения Плащаницы, символизирующей снятие Иисуса с Креста. После этого можно немного хлеба и воды.

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Но церковь делает исключения и снимает ограничения в еде с пожилых людей, тяжелобольных, беременных и кормящих женщин, маленьких детей, людей, которые восстанавливаются после тяжелой болезни, людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

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