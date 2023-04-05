Віряни дотримуються Великого посту аж до Великодня. Найсуворіші заборони діють в Страсний тиждень – останні 7 днів перед Пасхою.

Цей період присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. Кожен день останнього тижня перед Великоднем має свою назву та значення. В цей час діють суворі заборони не тільки щодо їжі, але й святкувань та розваг. Розповідаємо, що категорично заборонено їсти в Страсний тиждень.

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Що таке Страсний тиждень

Страсний тиждень або Страсний седмиця у 2023 році випала з 10 по 16 квітня. У християн західного обряду Страсний тиждень – з 3 по 9 квітня.

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В ці дні діють більш суворі заборони, зокрема на святкування, розваги, інтимну близькість, заздрість, конфлікти, сварки, хрещення, харчування.

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Що не можна їсти в Страсний тиждень

Категорично заборонено вживати: будь-які м'ясні страви, сало, риба, яйця, молочні продукти, а також готові гарячі страви з додаванням вершкового масла, рослинної олії та жиру.

Віряни харчуються один раз на день в останній тиждень Великоднього посту. Зазвичай це вечеря.

Гарячу страву дозволяється з'їсти у четвер та суботу, але один раз на день. Проте все має бути без жирів.

У понеділок, вівторок, середу та п'ятницю – гарячі страви їсти не можна.

У Страсну п'ятницю заборонено щось їсти в першу половину дня – до винесення Плащаниці, яка символізує зняття Ісуса з Хреста. Після цього можна трішки хліба та води.

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Але церква робить винятки та знімає обмеження в їжі з людей похилого віку, тяжкохворих, вагітних та годуючих жінок, маленьких дітей, людей, які відновлюються після тяжкої хвороби, людей, які займаються важкою фізичною працею.

Нагадаємо, що Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

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