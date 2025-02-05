Государственная помощь на детей в 2025 году: размер выплат и кто может получить
Размер социальных выплат на детей в Украине зависит от прожиточного минимума и других факторов. Государство обеспечивает различные формы помощи, направленные на поддержку семей с детьми.
Финансовая помощь предоставляется застрахованным женщинам в форме страховых выплат, сообщает UAportal со ссылкой на "Эспрессо". Эти выплаты компенсируют потерю дохода во время декретного отпуска частично или в полном объеме. Основанием для их получения является больничный лист, оформленный на основе медицинского заключения.
Сумма пособия равна 100% среднего заработка (дохода), рассчитанного в соответствии с нормами Кабинета Министров. При этом страховой стаж не влияет на размер выплат.
Стоит отметить, что финансовая помощь покрывает весь период отпуска по беременности и родам и выплачивается в полном объеме, независимо от количества дней, использованных до родов.
Помощь при рождении ребенка
На сегодняшний день, согласно закону № 2811, сумма материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.
Читайте также: Помощь при рождении второго ребенка: на что можно рассчитывать в 2025 году
Выплата производится в два этапа:
10 320 грн – единовременно после рождения или усыновления.860 грн ежемесячно - в течение трех лет, пока полная сумма не будет выплачена.
Помощь для детей под опекой
Лица, которые ухаживают за больными детьми, могут получать финансовую помощь в таком размере:
- Для детей до 6 лет – 5 126 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет – 6 392 грн.
Сумма социальной поддержки определяется в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности:
- Дети до 6 лет – 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью – 8 970,5 грн.
- Дети от 6 до 18 лет – 7 990 грн или 11 186 грн в случае инвалидности.
Читайте также: Социальная помощь для лиц с инвалидностью II группы в 2025 году: что изменится
Помощь для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов
В 2025 году установлены минимальные суммы алиментов:
- Для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн.
Если один из родителей не выполняет своих алиментных обязательств, государство обеспечивает финансовую помощь. Ее размер рассчитывается как разница между половиной прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.
Максимальный размер пособия:
- Дети до 6 лет – 1 281,5 грн.
- Дети 6–18 лет – 1598 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам планируют выплачивать до 40 тысяч. грн помощи от государства.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!