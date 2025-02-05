Государственная помощь на детей в 2025 году: размер выплат и кто может получить

Размер социальных выплат на детей в Украине зависит от прожиточного минимума и других факторов. Государство обеспечивает различные формы помощи, направленные на поддержку семей с детьми.

Финансовая помощь предоставляется застрахованным женщинам в форме страховых выплат, сообщает UAportal со ссылкой на "Эспрессо". Эти выплаты компенсируют потерю дохода во время декретного отпуска частично или в полном объеме. Основанием для их получения является больничный лист, оформленный на основе медицинского заключения.

Сумма пособия равна 100% среднего заработка (дохода), рассчитанного в соответствии с нормами Кабинета Министров. При этом страховой стаж не влияет на размер выплат.

Стоит отметить, что финансовая помощь покрывает весь период отпуска по беременности и родам и выплачивается в полном объеме, независимо от количества дней, использованных до родов.

Помощь при рождении ребенка

На сегодняшний день, согласно закону № 2811, сумма материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.

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Выплата производится в два этапа:

10 320 грн – единовременно после рождения или усыновления.860 грн ежемесячно - в течение трех лет, пока полная сумма не будет выплачена.

Помощь для детей под опекой

Лица, которые ухаживают за больными детьми, могут получать финансовую помощь в таком размере:

Для детей до 6 лет – 5 126 грн.

Для детей от 6 до 18 лет – 6 392 грн.

Сумма социальной поддержки определяется в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности:

Дети до 6 лет – 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью – 8 970,5 грн.

Дети от 6 до 18 лет – 7 990 грн или 11 186 грн в случае инвалидности.

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Помощь для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов

В 2025 году установлены минимальные суммы алиментов:

Для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 грн.

Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн.

Если один из родителей не выполняет своих алиментных обязательств, государство обеспечивает финансовую помощь. Ее размер рассчитывается как разница между половиной прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Максимальный размер пособия:

Дети до 6 лет – 1 281,5 грн.

Дети 6–18 лет – 1598 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам планируют выплачивать до 40 тысяч. грн помощи от государства.

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