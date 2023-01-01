Государственные праздники в Украине в 2023 году: будут ли дополнительные выходные
В 2023 году в Украине будут отмечать 12 официальных государственных праздников. Среди них только Пасха и Троица будут новые даты, другие десять имеют неизменный день празднования.
Впрочем, в этом году украинцам не стоит ожидать длительных выходных из-за военного положения, которое длится по меньшей мере до 19 февраля. Он упраздняет введение дополнительных выходных, связанных с большими праздниками.
В 2023 году украинцы будут иметь государственные праздники в следующие дни:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 16 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы);
- 4 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 28 июля – День украинской государственности;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитника и защитниц Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово;
Обычно в случае, когда государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, следующий понедельник делают выходным днем. Впрочем, вероятно, что в ближайшее время эта практика не будет применяться из-за полномасштабной войны.
Напомним, UAportal также рассказал, какие выходные и праздники будут у украинцев в январе 2023 года.
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