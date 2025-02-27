Государство предоставляет до 30 тыс. грн: кто из украинцев может претендовать на помощь
В 2025 году отдельные категории украинцев смогут получить единовременную финансовую помощь на лечение. Выплаты предусмотрены для граждан, которые получили повреждения в результате боевых действий.
Эту информацию обнародовала Херсонская городская военная администрация. Финансовая поддержка на лечение будет предоставляться жителям Херсона, который находится под постоянными обстрелами.
Помощь будут выплачиваться в рамках городской инициативы "Социальная защита". Материальную поддержку могут получить:
- пострадавшие в результате российской агрессии херсонцы, получившие ранения;
- семьи погибших в результате вражеских атак.
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Сумма выплат варьируется в зависимости от возраста пострадавшего. Предусмотрены два уровня финансовой помощи:
- 20 000 грн – для взрослых, получивших телесные повреждения;
- 30 000 грн – для детей, которые получили травмы.
Чтобы получить финансовую помощь на лечение, гражданам необходимо обратиться в районные советы.
Кроме того, в Херсонской территориальной общине предусмотрены выплаты на погребение родственникам погибших в результате российских обстрелов. Сумма пособия составляет 50 000 грн.
Дополнительную информацию херсонцы могут получить по контактным номерам:
- Днепровский район – (099) 25 35 491;
- Корабельный район – (050) 87 51 141;
- Центральный район – (066) 44 79 236.
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