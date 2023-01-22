Готовим без духовки: вкусный маковый пирог с белым шоколадом (фото)

При отсутствии духового шкафа побаловать себя вкусненьким хочется всем. Мы предлагаем вам рецепт пирога, который можно приготовить на сковороде.

Сделать его очень просто. И вам будет чем угостить своих близких во время вечернего чаепития. Своим рецептом поделилась кулинарка kelbas_v в Instagram.

Для рецепта макового пирога нам понадобится :

Для сковороды 24-26 см:

~ 3 яйца

~ 180 г сахара

~ 1 пакетик ванильного сахара (10 г)

~0,5 ч л соли

~ 100 мл подсолнечного масла

~ 200 мл молока

~ 300 г муки

~ 2 ст л семян мака

~ 18 г разрыхлителя

Как приготовить маковый пирог в сковороде?

Возьмите яйца и вбейте их с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до кремового цвета. Когда нет миксера, то можно сделать это венчиком.

Влейте масло и молоко, перемешайте.

В другой миске смешайте муку, семена мака и разрыхлитель.

За несколько раз добавьте к смеси сухие ингредиенты.

Перемешайте, тесто готово.

Возьмите сковороду (для рецепта использовалась сковорода 24 см, но можно и 22 см).

Кладем на дно лист пергамента в форме круга.

Смазываем дно и бортики сковородны маслом.

Выливаем тесто и немного трясем сковороду.

Накрываем крышкой и ставим на огонь, который чуть меньше среднего на 25-30 минут. Если у вас электроплита, включите 3-3,5.

Как только края пироги стали немного пропеченными, готовьтесь его переворачивать.

Для этого накрываем его новым пергаментом, сверху кладем тарелку и переворачиваем пирог из сковороды на эту тарелку. Затем снова берем за край нижнего пергамента и снова перекладываем пирог на сковороду другой стороной.

Накрываем крышкой и выпекаем еще 25-30 минут.

Готовый маковый пирог украшаем белым шоколадом.

Этот рецепт также подойдет для выпечки в мультиварке. Приятного аппетита!

Ранее UAportal делился рецептом пирога без выпечки с добавлением шампиньонов. Для этого рецепта вам понадобится лаваш.

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