Готовим кошельки: какие продукты вырастут в цене в августе, а за что будем платить меньше

В августе украинцы могут рассчитывать на понижение цен на овощи благодаря поступлению нового урожая. В то же время мясо и молочные продукты, по прогнозам экспертов, в большинстве своем будут сохранять стабильную стоимость, хотя отдельные позиции могут подорожать ближе к осени.

В настоящее время в стране продолжается активный сбор зерновых и технических культур. Несмотря на частичные потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий, общая ситуация оценивается положительно. Это может повлиять на снижение цен на хлеб, муку и растительное масло. Однако окончательная цена потребителя зависит не только от объемов собранного урожая, но и от расходов на топливо, энергоносители, логистику и заработную плату. Об этом пишетРБК.

Относительно мясной продукции эксперты не прогнозируют существенных изменений до конца лета. Спрос остается стабильным, а издержки на создание практически не поменялись. Но осенью возможно повышение цен из-за сезонных факторов, в частности в связи с подготовкой к холодному периоду. Яйца тоже могут подорожать уже в сентябре из-за сокращения предложения со стороны домохозяйств.

Цены на мясо, особенно свинину, уже сейчас существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Основной причиной явилось уменьшение внутреннего производства, на которое повлияли как экономические трудности, так и последствия боевых действий и распространение заболеваний среди животных. Также подорожала курятина, цены на которую уже приблизились к стоимости свинины. По данным на конец июля, куриное филе стоит более 220 гривен за килограмм.

На рынке молочных продуктов пока наблюдается ценовая стабильность. Несмотря на жару, которая может оказывать влияние на продуктивность скота, ситуация остается контролируемой. Экспорт украинской "молочки" стабильно растет, что поддерживает цены на внутреннем рынке. Хотя сырье для производства подешевело, это не отразилось на ценниках в магазинах.

Овощи традиционно дешевеют в августе благодаря активному поступлению продукции из нового урожая. В этом году фермеры увеличили площади под картофелем, капустой и арбузами, что привело к заметному удешевлению этих культур. Большие объемы урожая поступают на рынок быстро, ведь хранилищ для хранения не хватает. Именно поэтому в ближайшие месяцы сохраняется тенденция к снижению цен на борщовый набор.

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Вместо этого яблоки остаются дорогими. Минувший урожай прошлого года, ограниченные мощности по хранению, а также рост мирового спроса на яблочный концентрат (из-за дефицита апельсинового) повлекли за собой повышение стоимости. В августе ситуация вряд ли изменится, однако, осенью ожидается временное удешевление за счет свежего урожая. Однако эксперты не прогнозируют возвращение цен к уровню прошлых лет.

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