Готовьтесь к настоящему лету: Диденко рассказала, когда в Киеве ударит жара

В ближайшее время жаркая волна, которая накроет Украину, дойдет и до Киева. Однако в столице такая погода долго не задержится – температурные показатели будут колебаться.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, начало июля в Киеве еще будет прохладным: 1 июля температура днем будет держаться в пределах +20…+22 градусов, однако ветер будет порывистый.

"Настоящая жара достанется столице 3 июля", – отметила Диденко.

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Согласно прогнозу Наталки Диденко, 4 июля в столице сохранится жаркая погода, однако уже 5 и 6 июля температура снизится. Далее, 7 и 8 июля, в Киеве снова ожидается жара, а 9-го температура снова будет несколько спадать.

Прогноз жары по Украине

В начале июля в большинстве регионов страны сохранится умеренная температура, однако с 3 числа начнется потепление. По данным Укргидрометцентра, почти по всей Украине столбики термометров покажут от +26° до +32°, а в юго-западных районах местами ожидается жара до +35° и выше. Самые высокие температуры вероятны 4 и 5 июля. Впрочем, на западе и севере возможны атмосферные фронты, которые вызовут температурные колебания.

Раньше мы рассказывали, когда и где ждать аномальную жару в Украине.

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