Готовьтесь к жаре: синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет настоящее лето

Весенняя погода в Украине в 2025 году оказалась очень нестабильной и непредсказуемой. Апрельское резкое потепление сменилось заморозками и снегом в мае.

Такие резкие перепады вызвали серьезную обеспокоенность среди аграриев, ведь ожидается, что это может привести к существенному уменьшению урожая. Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила причины такой неустойчивой весенней погоды, поделилась прогнозами на лето, а также рассказала, почему в этом году осень может наступить гораздо раньше обычного, пишет Главред.

По ее словам, зима этого года была относительно теплой, а весна - крайне контрастной. Особенно май отличился прохладой и частыми дождями. Поэтому возникает вопрос: что же происходит с климатом?

Основное внимание следует уделять именно тому, как меняется структура атмосферной циркуляции.

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Текущая весна – холодная и затяжная – уже стала привычной для Украины. Это явление связано с тем, что декабрь теплеет, поэтому сезонные границы сдвигаются. Весна теперь приходит позже. Если раньше она была относительно стабильна по температурным показателям, то теперь ее начало все чаще смещается, что также меняет погодные паттерны в регионе.

Что мы наблюдаем сейчас?

Над территорией активно проявляется резко выраженная меридиональная циркуляция атмосферы. Это означает, что с севера поступают потоки холодного воздуха, так называемые "языки холода", сменяющиеся на теплые воздушные массы с юга - "языки тепла". Такие изменения происходят стремительно, буквально в течение одного-двух дней, охватывая всю территорию. В результате мы получаем резкие температурные перепады, когда буквально за сутки может произойти существенное похолодание. Обычно это происходит в тыловой части циклонов – области пониженного давления и осадков. А за ними заходит холодный воздух с высоким давлением. Именно такая погодная картина сопровождала нас зимой и продолжается этой весной. Мы все еще не можем окончательно выйти из периода холода.

Однако подобные колебания уже скоро завершатся. В этом году май отличился рекордным количеством осадков. Для сравнения: в прошлом году больше всего дождей приходилось на апрель. Текущий сезон имеет другую динамику. До конца месяца следует ожидать еще несколько дождливых дней, кое-где – с сильными ливнями. Кроме того, возможны повторные волны похолодания. Они будут неравномерными: после кратковременного понижения температур снова наступит потепление. Такой будет погода не только в конце мая, но и в начале июня. Так что рассчитывать на стабильный комфорт пока не стоит.

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Каким будет лето в Украине?

Я предпочитаю долгосрочные прогнозы – обычно охватываю период в месяц или два. Поэтому можно говорить о июне и первой половине июля.

Начало июня еще будет прохладным. Однако во второй половине месяца ожидается потепление, что приближает погодные условия к типично пожилым. Существенное уменьшение количества осадков и повышение температуры до +28 градусов создадут ощущение лета. В то же время, такая теплая погода не будет стабильной.

В третьей декаде июня возможно очередное похолодание, сопровождаемое дождями.

В целом июнь обещает быть достаточно контрастным – с чередованием тепла и прохлады.

А июль уже будет по-настоящему жарким – с постоянными высокими температурами.

Стоит ли украинцам ожидать этим летом экстремальных температур – в частности, жары до +40 градусов?

Скорее всего, до столь высоких температур в этом году дело не дойдет. Согласно моим прогнозам, июль действительно будет жарким, но не до уровня аномальной жары.

Август вряд ли повторит температурные рекорды в прошлом году. На данный момент у моих данных нет сигналов о подобной жаре, хотя возможны коррективы в будущем.

Почему же в этом году такая погодная картина?

Арктический центр давления демонстрирует особенно низкие значения, поэтому его влияние распространяется на большие территории, в том числе и на Украину и Европу. Неустойчивую погоду объясняет активная циклоническая деятельность и преобладание зон низкого давления. Если посмотреть на синоптическую карту, большинство фронтов носят холодный характер.

Однако по мере продвижения лета атмосферные процессы будут меняться. Фронты будут смещаться к северу, освобождая наш регион от дождей. Благодаря этому в Украине станет больше теплых и ясных дней.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

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