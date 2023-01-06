Готовят теракты в храмах: Верещук предупредила о планах оккупантов на Рождество

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила украинцев в оккупации о возможных терактах. Напомним, что накануне власти россии приняли решение сделать 36-часовое прекращение огня в связи с Рождеством.

О своем прогнозе Верещук написала в телеграм-канале. Там она призвала украинских граждан быть бдительными.

"Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", – написала она.

Напомним, что владимир путин поручил министерству обороны россии ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня вдоль линии столкновения сторон в Украине.

Кроме того, оккупанты также призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам, исповедующим православие, в районах боевых действий посетить службы в церкви.

В то же время Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам заявил, что Москва хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить продвижение украинской армии на Донбассе и подогнать ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Напомним, что ранее в сети показали мультфильм про удар HIMARS по ПТУ в Макеевке, где погибли российские военные. По данным украинской стороны потери россиян могут доходить до 500 человек.

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