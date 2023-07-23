Говорим по-украински правильно: "протягом", "на протязі" или "упродовж"
Украинцы время от времени, чтобы обозначить в языке определенный отрезок времени, употребляют словосочетание "на протязі". Это грубая ошибка, поскольку это словосочетание должно означать "на сквозняке".
Филологи с портала rus-mova.in.ua советуют говорить правильно "протягом певного часу", или "упродовж".
В украинском языке употребляется словосочетание "на протязі". Однако оно означает, что человек или какая-нибудь вещь оказалась под потоком воздуха, которым продувается помещение. Поэтому "на протязі" – значит стоять под струями воздуха.
А "протягом", упродовж чи впродовж – означает продолжительность действия или процесса, или время существования чего-либо.
Чтобы не путаться, можно запомнить такую фразу: "Коли протягом дня сидиш на протязі, можна захворіти".
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