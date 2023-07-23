Говоримо українською правильно: протягом, на протязі чи упродовж

Українці час від часу, аби позначити у мові певний відрізок часу вживають словосполучення "на протязі". Це груба помилка, оскільки це словосполучення має означати "на сквозняке".

Філологи з порталу ukr-mova.in.ua радять говорити правильно "протягом певного часу", або "упродовж".

В українській мові вживається словосполучення "на протязі". Однак воно означає, що людина чи якась річ опинилася під потоком повітря, яким продувається приміщення. Тому "на протязі" – означає стояти під струменями повітря.

А "протягом", упродовж чи впродовж – означає тривалість дії або процесу, чи час існування чогось.

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Аби не плутатися, можна запам'ятати таку фразу: "Коли протягом дня сидиш на протязі, можна захворіти".

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