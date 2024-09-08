График магнитных бурь на следующую неделю: когда ожидается сверхмощный шестибалльный шторм

По данным метеорологических служб, в ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Она может вызвать недомогание и ухудшение самочувствия.

В частности, по прогнозам сервиса Meteoagent, 10 сентября ожидается магнитная буря уровня К-индекс 6, соответствующая красному уровню опасности. Это означает, что геомагнитное поле Земли испытывает значительные возмущения, что может повлиять на здоровье метеозависимых людей, а также на работу электроники.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, что может вызвать различные явления, такие как полярные сияния, а также отрицательно повлиять на работу спутников и систем связи.

Как подготовиться к магнитной буре?

Метеозависимым людям рекомендуется заранее подготовиться к возможным недомоганиям. Желательно иметь под рукой необходимые лекарства, а также избегать стрессов и перенапряжений.

Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со своим врачом по поводу корректировки лечения на период магнитной бури.

Какие симптомы могут возникнуть при магнитной буре?

головная боль

Головокружение

Слабость

Бессонница

Изменения настроения

Повышение АД

Обострение хронических болезней.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь?

Соблюдайте режим дня. Ешьте здоровую пищу. Выделяйте достаточно времени на сон. Избегайте стрессов. Проводите больше времени на свежем воздухе. Занимайтесь физическими упражнениями.

Важно помнить, что индивидуальная реакция на магнитные бури может отличаться. Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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