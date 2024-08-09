Громкая ночь в Крыму: оккупанты отбивали атаку БПЛА и морских дронов (видео, фото)

В ночь на 9 августа 2024 года в ряде населенных пунктов оккупированного Крыма раздавались взрывы. О них сообщали жители Севастополя, Симферополя, Сак, Бельбека, Черноморского.

По данным оккупационных властей Крыма, над акваторией Черного моря "уничтожены" три беспилотника и три безэкипажных катера (морские дроны).

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четыре утра написал в Telegram-канале, что "громкие звуки, которые были слышны в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников".

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Он сообщил о падении обломков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов. Затем заявил, что "уже сбито несколько воздушных целей над морем".

В семь утра Развожаев написал, что "в Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ".

В минобороны россии заявили, что в Черном море очередные огневые средства "уничтожили 7 морских дронов", направлявшихся к берегам временно оккупированного Крыма.

Местные жители публиковали в соцсетях фото и видео атаки по объектам россиян в Крыму.

Дым после взрыва в Крыму. Источник: t.me/Crimeanwind Дым после взрыва в Крыму. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым после взрыва в Крыму. Источник: t.me/Crimeanwind Дым после взрыва в Крыму. Источник: t.me/Crimeanwind

Напомним, 9 августа в Липецкой области россии дроны атаковали военный аэродром. После атаки БПЛА власти региона объявили об эвакуации ряда населенных пунктов.

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