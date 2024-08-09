Гучна ніч в Криму: окупанти відбивали атаку БПЛА та морських дронів (відео, фото)

У ніч на 9 серпня 2024 року в низці населених пунктів окупованого Криму лунали вибухи. Про них повідомляли мешканці Севастополя, Сімферополя, Сак, Бельбеку, Чорноморського.

За даними окупаційної влади Криму, над акваторією Чорного моря "знищено" три безпілотники та три безекіпажних катери (морські дрони).

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв о четвертій ранку написав в Telegram-каналі, що "гучні звуки, які було чути в місті, — це наші військові відбили спробу атаки надводних безпілотників".

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Він повідомив про падіння уламків у районі Качі поряд з вулицею Авіаторів. Потім заявив, що "вже збито кілька повітряних цілей над морем".

О сьомій ранку Развожаєв написав, що "у Севастополі сили ЧФ, ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку ЗСУ".

У міноборони росії заявили, що у Чорному морі чергові вогневі засоби "знищили 7 морських дронів", які прямували до берегів тимчасово окупованого Криму.

Місцеві мешканці публікували у соцмережах фото та відео атаки по об'єктах росіян у Криму.

Дим після вибуху в Криму. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим після вибуху в Криму. Джерело: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, 9 серпня у Липецькій області росії дрони атакували військовий аеродром. Після атаки БПЛА влада регіону оголосила про евакуацію низки населених пунктів.

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