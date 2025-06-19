Грозы и дожди накроют Украину: каким областям стоит готовиться к непогоде

До конца текущей недели в Украине сохраняется нестабильная погода с периодическими осадками и грозами. Температурный фон в большинстве регионов будет достаточно комфортным, а самое теплое – традиционно на Закарпатье и юге, где воздух будет прогреваться до +29°.

Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич на сайте meteoprog.

Прогноз на 19 июня.

В ночь на четверг существенных осадков не ожидается, однако днем в северных, восточных и местных областях пройдут кратковременные дожди с возможными грозами. Скорость ветра составит 7–12 м/с, местами днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+15 °С, днем – +19…+24 °С, а в южных регионах и Закарпатье воздух прогреется до +24…+29 °С.

Читайте также: Вместо жары – аномалии: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до воскресенья

Прогноз на 20 июня

В ночь на пятницу небольшие дожди возможны кое-где на юго-востоке, а днем - в северных регионах. На большей части территории Украины будет преобладать сухая погода. Скорость ветра составит 7–12 м/с, а в Левобережной части страны днем возможны порывы до 15–20 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +8…+14 °С, днем воздух прогреется до +18…+23 °С, а местами на юге – до +24…+29 °С.

Прогноз на 21 июня

Суббота пройдет под влиянием антициклона, что обеспечит преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. В ночные часы ожидается понижение температуры до +8…+13 °С, а днем воздух прогреется до +20…+25 °С. В южных районах и в Закарпатье будет теплее – до +26…+28 °С.

Прогноз на 22 июня

В воскресенье в большинстве регионов сохранится малооблачная и сухая погода, лишь днем в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет слабым – 3–8 м/с. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 °С, днем поднимется до +22…+27 °С, а на юге – до +29 °С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известная синоптика не поделилась положительным прогнозом погоды для Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!