'Хлопок' в Крыму: глава Меджлиса рассказал о настроениях жителей полуострова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о реакциях крымчан на постоянный "хлопок" на полуострове. По его словам, среди местных жителей есть те, которые ждут деоккупацию.

Об этом он сообщил во время интервью Radio NV. Рефат Чубаров отметил, что некоторые крымчане считают, что удары по Керченскому мосту происходят редко, в частности, люди ожидают больших результатов.

"Они ожидают больших результатов, думаю. Скажем, когда произошли подрывы Керченского моста, один из моих собеседников, живущий в Крыму, сказал: "Слушай, ну долго мы ждали, октябрь 2022 года и теперь июль. Что следующий удар будет в 2024 году?" Он так меня спрашивает, будто в шутку, но это говорит об их настроениях. Там хотят, чтобы как можно скорее были результаты уже в виде освобождения Крыма", – сказал он.

Рефат Чубаров подчеркнул, что в Крыму есть те, кто ждет ВСУ, однако они понимают, что украинским военным освобождение каждого метра нашей земли дается тяжело.

Напомним, ночью, 5 июля неподалеку от Керченского пролива был поврежден самый мощный нефтяной танкер РФ SIG. В частности, он был закручен топливом для российских военных.

В то время как 1 августа три морских дрона атаковали российские патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Инцидент произошел в 340 км от Севастополя.

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