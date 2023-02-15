Хлорофитум оранжевый: выращивание и уход в домашних условиях

Стремясь украсить интерьер или пополнить домашнюю коллекцию растений, часто выбирают такого представителя, как оранжевый хлорофитум. Его можно встретить под разными названиями: орхидозвездный, крылатый оранжевый, Грин Оранж, мармеладный или орхидаструм. Как и домашние деревья, он величественно смотрится благодаря своим красивым большим листьям с яркой окраской. Его стебли растут прямо из корневища и довольно густые, поэтому этот кустарник отлично подходит для любого оформления: как в жилых помещениях, так и в офисах.

Он не так широко распространен в домашней культуре, как его родственники, но он также высокодекоративным растением, а благодаря ему воздух в комнате тоже становится намного чище. Хлорофитум оранжевый отлично чувствует себя в комнатных условиях. Он нетребователен к уходу и не отличается капризным характером.

Освещенность

Это растение нуждается в достаточно большом количестве яркого света, но при этом следует избегать попадания на него горящих лучей солнца. Ей прекрасно подходят подоконники западной или восточной ориентации. Несмотря на то, что куст не погибнет и при небольшом затенении, но окрас его черешков и листьев в этом случае может стать бледнее.

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Если цветок стоит на южном подоконнике, ему понадобится притенение от полуденных лучей солнца. Чтобы куст не потерял декоративный внешний вид, на его листья должны попадать прямые лучи солнца не дольше 2-3 часов в сутки. Зимой растение так же нуждается в большом количестве света, поэтому ему может понадобиться дополнительное искусственное освещение.

Температурный режим

Эта разновидность хлорофитума прекрасно чувствует себя в тепле. Температура должна быть близка к комнатной, при этом оптимальное значение – 25-27 градусов. Летом куста не страшна и жара. В весенне-летние месяцы, когда на улице тепло, куст можно перенести на свежий воздух (в сад или в балкон). Благодаря постоянному притоку свежего воздуха куст начнет расти и развиваться гораздо быстрее. Однако для него выбирают место, которое будет защищено от осадков и порывов сильного ветра. Следите за температурой воздуха, пока куст находится на улице. Она не должна быть ниже 11 градусов. При похолодании занесите оранжевый хлорофитум в дом.

В зимнее время кустик можно не переносить в холодное место. Однако все же его следует держать подальше от работающих приборов отопления.

Как поливать

Чтобы этот многолетник развивался в рамках нормы, его нужно обязательно систематически поливать. Система корней развита у него достаточно хорошо, при этом она способна производить запасы влаги, которые расходуются во время засухи. Но эти запасы невелики, поэтому о поливах все-таки не следует забывать.

С наступлением весеннего периода и до первых осенних дней полив следует проводить примерно 1 раз в 2 дня. При этом субстрат увлажняют только после того как подсохнет его поверхность. В холодное время года поливать оранжевый хлорофитум следует меньше. Дело в том, что в этот период уменьшается потребление влаги кустом, и если его обильно поливать, это может стать причиной появления гнили на корневой системе.

Влажность

Растение предпочитает высокую влажность, поэтому ее листья рекомендуется регулярно увлажнять с пульверизатора. При этом в жаркие летние дни куст нуждается в обязательных систематических опрыскиваниях. Также хлорофитум отлично реагирует на теплый душ, который необходимо проводить приблизительно дважды в 7 дней. Благодаря нему вы сможете смыть грязь и пыль с поверхности листьев. Очистить листовые пластины можно и предварительно увлажненной мягкой губкой или тряпкой.

Чтобы увеличить уровень влажности, нередко прибегают и к такому способу: у горшка устанавливают открытый сосуд, наполненный водой. А еще емкость с цветком можно установить на высокий поддон, предварительно наполняемый увлажненным сфагнумом.

Субстрат

Для посадки и пересадки рекомендуется использовать рыхлую нейтральную почвосмесь насыщенную питательными веществами. Такой хлорофитум нетребователен к субстрату. В связи с этим для него вполне подойдет универсальная почвосмесь для комнатных культур или ее можно и вовсе сделать своими руками. Для приготовления субстрата нужно соединить перегной, листовой грунт, песок и дерн (1:2:1:2). Обязательно продезинфицируйте готовый субстрат любым удобным для вас способом (прогреванием в духовке, марганцевым калием или пропариванием).

Удобрение

Систематические внесения удобрений обеспечат правильное развитие растения. А это приведет к тому, что крона будет более густой и эффектной. Для подкормки можно использовать как минеральные комплексы, так и органику, главное, чтобы они подходили для декоративно-лиственных растений. Как правило, специалисты рекомендуют использовать такие удобрения поочередно. При этом оптимальная частота подкормки – 1 раз в 15 дней.

Предварительно удобрения растворяют в воде. При этом саму процедуру подкормки совмещают с поливом. Опытные цветоводы также рекомендуют регулярно вносить в субстрат раствор мела, крахмала или активированного угля.

Пересадка оранжевого хлорофитума

Если кустарнику обеспечены оптимальные условия для роста, то горшок ему становится малым довольно быстро. При этом пока цветок молод, он отличается наиболее высокими темпами роста. Поэтому этот хлорофитум рекомендуется пересаживать ежегодно весной, при этом обязательно заменяют горшок. После того как куст станет взрослым, частоту посадок можно сократить до одного раза в 3 или 4 года. Нередко несколько кустов хлорофитума высаживают в одну более объемную емкость (часто такие растения можно встретить в специализированных магазинах).

Пересаживать многолетник рекомендуется в последние зимние или первые весенние недели. Следует успеть до того, как начнется вегетационный период. Новую емкость выбирают с учетом того, что она должна быть немного объемнее старой. Лучше выбирать такой горшок, на дне которого есть отверстия для дренажа.

На дне емкости обязательно сделайте качественный дренажный слой, для этого можно использовать кусочки кирпича, керамзит, ракушки и т.д. Этот слой присыпают небольшим количеством почвосмеси.

Аккуратно извлеките куст из горшка вместе с комом земли. Чтобы не травмировать корни, примерно за 24 часа до пересадки растение рекомендуется полить большим количеством воды. Высадите куст в новый горшок, с помощью свежей почвосмеси заполните все пустоты. После завершения пересадки поверхность субстрата нужно слегка утрамбовать, затем провести полив куста. Специалисты рекомендуют на несколько суток поставить растение в затененное место.

Обрезка

Так как оранжевый хлорофитум состоит из листовых розеток, то в формирующих обрезках он не нуждается. Однако следует своевременно вырезать засохшие листовые пластины, а также удалять высохшие верхушки, при этом нельзя повреждать здоровую часть листа.

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При работе с растением нужно быть осторожнее с листьями. Дело в том, что они не отличаются высокой гибкостью и могут отламываться. Если вы не планируете собирать семена, то после того, как куст отцветет, рекомендуется срезать цветонос. Это поможет сберечь растению силы, а также избежать нежелательного самосева.

Способы размножения

Выращивание из семян

Чаще оранжевый хлорофитум размножают именно семенным способом. Причем следует учесть, что семенной материал такого растения имеет невысокую всхожесть, а чтобы добиться успеха, нужно быть крайне внимательным и соблюдать все описанные ниже правила.

Для высева семян такой разновидности хлорофитума лучше всего подходят первые весенние недели. Когда до высева останется примерно 24 часа, необходимо произвести замачивание семян. Для этого их заливают теплой водой, которую заменяют свежей 1 раз в несколько часов. Чтобы было удобнее, семена можно поместить в салфетку.

Ящик, предназначенный для посева, рекомендуется наполнить плодородной и легкой смесью, состоящей из песка и торфа. Готовую почвосмесь нужно обязательно продезинфицировать.

Равномерно распределите семенной материал по поверхности увлажненного субстрата. Просто чуть-чуть вдавите семена в почвосмесь и укройте посевы сверху стеклом или пленкой. Ящик переносят в такое место, где всегда тепло (не ниже 22 градусов). Посевы нуждаются в большом количестве света, однако их следует обязательно защищать от прямых лучей солнца.

Приготовьтесь к тому, что первые сеянцы появятся нескоро. Иногда на процесс прорастания уходит до 6 недель. Все это время следует следить за тем, чтобы субстрат был всегда влажным. При необходимости увлажняют его из пульверизатора, используя для этого воду, температура которой близка к комнатной. Не забывайте каждый день проветривать посевы, забирая на время укрытия. Обязательно удаляйте скопившийся конденсат на поверхности пленки или стекла.

После того, как семена прорастут, нельзя сразу же убирать укрытие. Делают это постепенно, чтобы ростки смогли адаптироваться к новым условиям. После того как у молодых кустов образуется по 2 или 3 настоящих листовых пластины, проводят их пикировку по отдельным горшкам. Причем для этого используют ту почву, которая подходит для посадки взрослых растений.

Однако такой способ размножения имеет 2 основных минуса, а именно: необходимо обеспечить особый уход посевам и всходам, а также молодому кусту понадобится время, чтобы стать полноценным растением. Листовые черенки приобретают хороший оранжевый оттенок лишь через несколько месяцев после того, как появятся ростки. Это происходит только тогда, когда листовые пластины оранжевого хлорофитума дорастают до определенной величины.

Разделение куста

От хохлатого хлорофитума эта разновидность отличается тем, что у него в процессе роста не образуются усы, на которых располагаются детки. Однако нередко бывает такое, что у куста в пазухах листьев образуются боковые отростки.

Часть цветоводов советуют удалять такие отростки, поскольку они могут стать причиной загущения растения. Но данные отростки можно использовать для размножения хлорофитума. Также, если в процессе пересадки вы обнаружили отростки с корнями, их можно использовать для получения молодого растения. Для этого осторожно отделите их от материнского растения и высадите в свежую продезинфицированную почву.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая.

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