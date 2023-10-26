Хмельный и сладкий: рецепт коктейля "Поцелуй Дракулы" на Хэллоуин
Хмельный и сладкий: рецепт коктейля 'Поцелуй Дракулы' на Хэллоуин
Этот коктейль по рецепту от Shuba идеально подойдет к вечеринке в честь Хэллоуина. Он обладает приятным легким вкусом и обладает хмельным эффектом.
Ингредиенты:
Гренадин – 15 мл
Водка – 30 мл
Круги – 150 мл
Коктейльная вишня – 1 шт.
Лед, кубики – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Гренадин налейте в хайбол.
2. Добавьте лед и налейте водку.
3. Добавьте когда.
4. Украсьте вишней для коктейлей.
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