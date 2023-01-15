Ходите как пингвин и пейте кофе: финны рассказали, как сохраняют тепло и наслаждаются зимой

Зима – далеко не самая уютная пора, разве что вы не решили провести весь холодный сезон под одеялами в теплой постели. Каждый, кто хоть раз в неделю выходит зимой на улицу и сталкивается с морозным ветром, снегом и некомфортной температурой, задумывается о том, можно ли пережить эти три месяца комфортно и с ощущением тепла. Можно конечно. Вот, например, финны, привыкшие к очень низким теперьатурам, точно знают, как помочь этой проблеме. Главными лайфхаками, которые помогут насладиться зимой, поделились This is Finland и Student life.

Пейте кофе

Кофе заставляет двигаться по холодным темным зимним утрам, это дает силы прожить день. Статистика показывает, что потребление кофе на душу населения в Финляндии составило 11,92 килограмма (в 2009 году), примерно 3,8 чашки кофе в день (по сравнению с 4,09 килограмма на человека в США или 7,35 килограмма в Швеции). Напиток, пьющий большинство финнов, легко обжаренный и немного горьковатый, в отличие от кофе на континенте.

Подача кофе является важным финским обычаем. Большинство семейных праздников, особых событий на работе, приемов для спортсменов и визитов друзей включают стол, покрытый красивыми кофейными чашками и пирожными. Финны пьют кофе везде и найдут любое оправдание, чтобы получить еще одну чашку кофе.

Другие горячие напитки, чай, какао, горячий сок черной смородины и "glögi", нордический вариант глинтвейна, также популярны среди финнов зимой.

Укутайтесь тепло

Секрет комфорта в холодную погоду прост: одевайте много более тонких слоев, а не один сверхтолстый предмет одежды. Несколько слоев улавливают теплый воздух и согревают вас. Они также позволяют вам снять некоторые слои при входе в помещение, чтобы вы не перегрелись. Это правило касается и ваших ног. Не забывайте одевать леггинсы под штаны, и вам будет гораздо теплее.

Если вы используете прием многослойности, вы сможете максимально использовать одежду, которая у вас уже есть. Нет необходимости покупать на зиму совершенно новый гардероб. Тем не менее, вам понадобится несколько вещей для зимы:

Теплое пальто или куртка. Если вы приобретаете только один вариант, ищите ветрозащитный и с капюшоном.

Теплая шапка, закрывающая уши.

Теплые перчатки. В очень холодную погоду надевайте под варежки тонкие перчатки. Таким образом вы сможете снять варежки, чтобы отпереть дверь или найти свою автобусную карточку, не охладив пальцев.

Шарф.

Теплые носки. Шерстяные носки будут теплее хлопчатобумажных или синтетических.

Ветрозащитная, водонепроницаемая обувь. Поверьте, жить гораздо приятнее, когда ваши ноги в тепле и сухости.

Подумайте о парах ветрозащитных штанов, которые можно одеть поверх обычных штанов в особо холодные дни.

Ходите как пингвин

Одной из зимних опасностей является ледяная земля. Она может быть очень скользкой. Чтобы не упасть, нужно овладеть новой походкой. Замедлите темп, слегка согните колени и делайте меньшие шаги. Это может показаться глупо, но это помогает.

Когда земля замерзла, выбирайте обувь с умом. Сейчас не время для туфель на шпильке. Носите обувь на плоской подошве с фактурной прорезиненной подошвой. Вы можете даже решить купить пару обуви с металлическими шипами, которые будут уцепляться в лед при ходьбе.

Посетите сауну

Сауна – это непременный атрибут финнов, и неудивительно. В этой стране с примерно 5,4 миллионами человек и 2,6 миллионами жилых домов есть по меньшей мере два миллиона саун. Число растет, поскольку большинство новых квартир имеют электрическую сауну рядом с ванной.

У финнов есть сауна, чтобы завершить вечер после занятий спортом, после тяжелой работы, во имя дружбы и единства, чтобы отметить конец переговоров или просто потому, что сегодня день сауны. Сауна является естественной частью больших праздников, таких как Рождество и середина лета. Вопреки общепринятому мнению, люди не соревнуются, кто лучше выдержит тепло сауны или кто дольше останется в горячей комнате. Они считают температуру примерно 80 градусов по Цельсию разумной.

Зимой сауна – отличное место для согревания обмерзших пальцев рук и ног. Это место для отдыха, спокойствия и глубоких размышлений. Опыт сауны включает в себя бегство от напряжения повседневной жизни в другую реальность, к спокойствию и удовольствию. Некоторые говорят, что погружение в прорубь во льду озера или моря является одним из наслаждений в сауне у воды зимой. Это, несомненно, улучшит ваше кровообращение и, по крайней мере, заставит вас почувствовать себя в тонусе.

Утеплите жилье

В Финляндии активно развиваются строительные технологии, которые экономят энергию и используют возобновляемые природные ресурсы. Согласно строительным нормам окна в новостройках должны быть тройными, а новейшие технологии позволяют использовать окна как солнечные панели. В наружные стены домов закладывается протяжное проникновение и слой теплоизоляционного материала толщиной не менее десяти сантиметров.

Доступны различные варианты отопления, но централизованное отопление является эффективным, экономичным и экологичным способом отопления большого количества объектов. Это экономит около 30% энергии по сравнению с отдельным производством тепла и электроэнергии. Эта форма отопления производится на электростанциях, когенерирующих тепло и электроэнергию. Это тепло передается воде, которая затем циркулирует по сети труб в радиаторы в домах, а затем возвращается на электростанцию для повторного нагрева и переработки.

Оставайтесь активными

Хотя холодные месяцы соблазнительно провести, свернувшись калачиком под одеялом, для вашего физического и психического здоровья лучше оставаться активными. Пройтись пешком или проехаться на велосипеде до работы темным утром заставит вас глубоко дышать свежим воздухом и может помочь правильно проснуться. Если вам не нравится идея делать физические упражнения зимой во дворе, посетите тренажерный зал.

Напомним, жители Норвегии также поделились 10 лайфхаками, которые помогут быстро согреться зимой. Если вы до сих пор не нашли для себя полезных лайфхаков, тогда, возможно, именно эта статья сможет вам помочь.

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