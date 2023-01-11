Ходите в сауну и откажитесь от диеты: 10 норвежских советов, которые помогут согреться зимой

Где, как ни в скандинавских странах, знают о холодной, снежной зиме с минусовыми температурами. Местные жители уже привыкли к таким погодным условиям и могут поделиться советами, как согреться в холодный период. Если вы до сих пор не нашли для себя полезных лайфхаков, тогда, возможно, именно эта статья сможет вам помочь.

Издание A frog in the fjord опубликовало ряд пунктов, следуя которым вы сможете прожить зиму в комфорте и тепле. Следуйте всем одновременно или выберите лучшие советы для себя и сделайте этот сезон уютным.

1. Выберите правильную ткань

Забудьте про хлопчатобумажные футболки с крутыми узорами, модные кепки и синтетические ткани. Привычная нам хлопчатобумажная ткань удерживает влагу (пот и дождь) и заставляет вас чувствовать сырость и прохладу. Хлопковые волокна не способны улавливать нагретый воздух, а все синтетические ткани изготавливаются из побочных продуктов пластика/бензина (обычно из смеси полиэстера, нейлона, спандекса), что означает, что они образуют неприятный запах во время трения о тело и со временем теряют прочность. Шерсть – это та ткань, которая вам нужна. Шерсть – это натуральная ткань, и она теплее хлопка, потому что между волокнами шерсти есть воздушное пространство, которое нагревает наше тело и удерживает тепло. Вы можете сказать, что от шерсти чешется кожа. Нет, если вы выберете шерсть мериноса. Норвежцы называют это ullundertøy но они также продаются новозеландскими компаниями, производящими много мериносовой шерсти. На английском это называется "шерстяное термобелье".

Они бывают разных цветов, узоров, плотности шерсти (отсюда разница в цене), и если их носить непосредственно на коже, они будут сохранять тепло и комфорт, но позволят влажности вашего тела выйти. Убедитесь, что вы выбираете 100% шерсть, чем большее смешивание с другими тканями, тем менее теплой она будет. Как говорят в Норвегии, нет плохой погоды, есть только плохая одежда.

2. Техника слоя

Очень важна многослойность одежды. Воздух, который нагревается вашим собственным телом между слоями – это именно то, что сохраняет ваше чувство тепла. Как показывает правило номер 1, одевать три слоя одежды из хлопка не очень хорошая идея. Однако одеть, например, одну шерстяную рубашку, затем один шерстяной джемпер или легкую куртку, а затем штормовую куртку может быть более разумным решением. Таким образом тепло будет храниться в вашей куртке, а поскольку она ветронепроницаема, вы также не будете получать холода извне.

3. Не перегревайтесь и не потейте

Это может показаться противоречивым, но вы должны стараться не перегреваться. Если вы это сделаете, вы начнете потеть, ваша одежда станет мокрой, и это самое худшее, что может случиться, если вы хотите остаться в тепле: слои одежды на вашей коже мокрые будут подвергаться воздействию низких температур, поэтому вы будете чувствовать холод. Тогда многослойность вряд ли поможет вам.

Вам нужно оценить, сколько физических нагрузок вы будете производить в течение дня. Если вы планируете спокойно прогуляться в парке или сидеть на футбольном стадионе, вы сильно замерзнете, поэтому оденьтесь с большим количеством одежды. Если вы собираетесь кататься на лыжах, то одевайтесь просто. Норвежцы обычно катаются на лыжах в шерстяном белье, добавляя в сумку шерстяной джемпер. Цель состоит в том, чтобы оградить себя от холода, но также не перегреваться. Необходима температура, чтобы вы чувствовали себя хорошо, а влажность покидала ваше тело.

4. Держите в тепле все тело, а не только голову

Может показаться, что больше всего тепла выходит из нашего тела через голову, но оказалось, что это не так. Тепло оставляет ваше тело равномерно и в зависимости от того, какой участок в данный момент подвержен воздействию холода. В любом случае ваша голова важна, как и остальное тело. Наденьте удобную шерстяную шапку с плотным плетением, а главное позаботьтесь о том, чтобы ноги были в тепле.

5. Как сохранить ноги в тепле

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда в холодный зимний день ноги мерзнут даже в обуви и вы не могли их согреть. Ключ к сохранению ваших ног в тепле состоит в трех аспектах:

Их нужно изолировать от земли (на которой может быть лед, снег или просто очень холодно). Для этого вам нужна толстая подошва к обуви. Вы также можете добавить внутрь обувь алюминиевую стельку, а сверху шерстяную. Таким образом, ваши ноги будут изолированы от земли, но остаются теплыми.

Вам нужны теплые носки, например тонкие шерстяные гольфы. Или две пары тонких шерстяных носков друг на друга.

И самое главное: вы должны оставить воздух, проверив, что ваши пальцы могут шевелиться в обуви. Вы можете иметь самые теплые носки на планете, если вашей ноге тесно в обуви и в ней нет воздуха, который можно было бы согреть, вы почувствуете мороз. Вот почему норвежцы обычно покупают свою зимнюю обувь на размер больше, чтобы оставить место для носков и места, когда они одевают зимние носки.

6. Не начинайте диету зимой

Когда на улице холодно, не пора садиться на диету, уменьшая потребление калорий. Вам нужна энергия, чтобы бороться с холодом и быть сильным в течение зимы. Пейте теплые напитки, ешьте жирную пищу (хорошие жиры, а не пиццу и картофельные чипсы) и не подводите свою иммунную систему. Полезные жиры, которые следует добавить в свой рацион, включают рыбу, орехи, ореховое масло, оливки, авокадо. Диету можно начинать летом, когда у вас есть салаты, а для тяжелой пищи слишком тепло.

Не верьте, что употребление алкоголя согревает вас, поскольку создается впечатление, что вы согреваетесь, но на самом деле это не так. Алкоголь делает вашу кожу более теплой, но на самом деле снижает температуру тела.

7. Раз в неделю посещайте сауну

Финны, шведы, исландцы и норвежцы знают, как согреться с помощью саун и теплых природных источников. Лучше всего побыть в сауне несколько минут, затем уйти под холодный душ или еще лучше поваляться в снегу. Это даст вам чувство тепла, усугубит кровообращение и, пожалуй, снимет стресс. Кроме того, это заставляет вас потеть, что является здоровым способом выведения токсинов из вашего тела (это случается не так часто, когда на улице так холодно). В большинстве спортивных залов в Норвегии есть сауны. Многие любят горячие ванны и чаны на открытом воздухе. Прекрасно находиться на улице в паре, чувствуя тепло в купальнике. Выходишь оттуда и не чувствуешь холода.

8. Занимайтесь физической активностью

Можно бегать по улице при погоде до -10 градусов, можно также заниматься многими зимними видами спорта. Занятия спортом на улице зимой очень полезны для здоровья, вы будете чувствовать себя теплее, а также снизите депрессию, поскольку вы будете наслаждаться дневным светом (в зависимости от того, где вы находитесь в стране), некоторым усвоением витамина D и, в любом случае , вам не помешает взаимодействие с природой. Вы также можете заниматься любыми видами спорта в помещении только поддерживайте активный обмен веществ.

9. Позаботьтесь о тепле в собственном доме.

Не пускайте холод в дом. Вам нужно расслабиться и почувствовать тепло дома, чтобы противостоять холоду на улице. Несколько советов: проверьте теплоизоляцию собственного дома. Если в ваших окнах есть щели в несколько миллиметров, которые позволяют холодному воздуху проникать в ваш дом целый день и ночь, это сквозняк нужно заблокировать. Конечно, отапливайте дом, хотя это может быть дорого (особенно если плохая изоляция), а в моменты отчаяния делайте, как берберы в горах Северной Африки: ковры или шерстяные одеяла на стенах. Если кровать холодная перед тем, как лечь, положите в постель бутылку с теплой водой за 30 минут до сна, а затем держите ее под ногами. Приобретите хорошее одеяло из перьев. И не забывайте каждый день дышать воздухом с улицы, особенно утром.

Многие держат духовку открытой после того, как что-то испечет, зажигают свечи (они не нагревают помещение, но создают ощущение тепла) и зажигают огонь в камине, если он у вас есть. В домах в скандинавских странах обычно очень тепло, но проблема возникает в странах, где зимы обычно не столь длинные и суровые, люди мало укладываются в защиту от холода.

10. Наслаждайтесь солнцем, когда оно есть

Это не только для того, чтобы вы почувствовали тепло, но и чтобы сохранить свой здравый смысл. Вы всегда можете защититься от холода кучей одежды, но не можете разогнать облака пасмурным зимним днем. Поэтому пользуйтесь такой возможностью, когда погода дарит вам солнце. Даже если она выглядит на пару минут – откройте шторы, наполните комнату дневным светом и позвольте солнцу согреть ваше лицо, тело и поднять настроение.

Напомним, жители Германии рассказали, как хранят тепло в холодные зимние дни. Этими советами можете воспользоваться и вы, если чувствуете, что уже имеющиеся лайфхаки вам не помогают.

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