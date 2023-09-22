Холоднояровцы двумя FPV-дронами минуснули боевую машину российской пехоты (видео)

На Бахмутском направлении 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" двумя FPV-беспилотниками уничтожила боевую машину пехоты оккупантов.

Видео работы бойцов 93 ОМБр Холодный Яр опубликовал в своем Телеграм-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Он отметил, что боевую технику оккупантов поразили двумя FPV-коптерами от Армии дронов.

"Бойцы минули боевую машину пехоты двумя FPV-коптерами от Армии дронов. Это результат работы операторов из подраздела Signum 93 ОМБр Холодный Яр. Продолжаем снабжать беспилотниками военных по всей линии фронта и помогать производителям БПЛА с масштабированием. Украинских дронов будет больше", – добавил он.

Напомним, артиллерийский расчет 206-ОАБР на поле боя уничтожил высокоточным снарядом замаскированную 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б" оккупантов на южном направлении.

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