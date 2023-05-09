'Хотели праздники – получили': партизаны в Новосибирске сожгли боевой самолет СУ-24 (видео)

В российском Новосибирске неизвестные сожгли бомбардировщик СУ-24. Это произошло 8 мая на территории авиазавода "Сухой", на площадке авиационной техники, где ремонтируют и модернизируют самолеты.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале движения "Легион" Свобода России". Отмечается, что причастными к поджогу истребителя стали партизаны.

"Они хотели праздника? Получили! Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днем победы. Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода Компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет СУ-24. Самолет находился для ремонта и модернизации", – говорится в сообщении.

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Активисты движения говорят, что самолет сожгли дотла: "Ремонт ему уже не понадобится".

Также отмечается, что боевой самолет сожгли для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. "Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – говорится в сообщении.

Также в движении "Легион "Свобода России" раскритиковали россиян и их власть, что в день, когда принято чтить память погибших во Второй мировой войне, они устраивают "праздник".

"В то время, как весь мир чтит память предков, погибших во Второй мировой, и их подвиг, в России начинается победоносная шиза. Но спросите себя: так ваши деды отмечали этот день? Нет. Они садились за стол и поминали своих друзей, собратьев, погибших в мясорубке войны, и молились, чтобы никогда она снова не повторилась", – говорится в сообщении.

Напомним, на россии на днях взорвали автомобиль с пропагадистом Захаром Прилепиным.

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