Хозяйки дали 10 советов, как постирать перьевую подушку в домашних условиях

Подушки используются ежедневно, а значит накапливают грязь, пот и пыль. Без тщательного ухода у них могут появиться клещи, а вид становится менее привлекательным.

Об этом пишет ТСН.

Но есть простой способ решить эту проблему. Чтобы сделать вашу подушку чистой и свежей, вы можете почистить ее самостоятельно, не обращаясь к химчистке. Перьевые подушки можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Процедура эта проста, но важно соблюдать несколько правил, чтобы не причинить вреда вашей подушке.

Как постирать перьевую подушку в стиральной машине:

Этот метод подходит как для маленьких, так и для больших подушек. Важно придерживаться некоторых шагов:

Если ваша подушка небольшая, бросьте в стиральную машину вместе с ней теннисный мяч или специальный мяч для стирки пуховых изделий. Это поможет избежать уплотнения наполнителя и сохранит его рыхлым. Если наполнитель подушки очень плотный и плохо пропускает воду, рекомендуется перед стиркой замочить подушку. Убедитесь, что температура стирки не превышает 40 градусов. Выберите гель для стирки, который хорошо удаляет загрязнение из перьев. После стирки обязательно хорошо просушите наполнитель, вынув его из наперника.

Если ваша подушка велика:

Если вам придется стирать большую подушку, разделите эту процедуру на несколько этапов:

Разверните наперник и добудьте наполнитель, разделяя его на несколько частей и помещая их в специальные чехлы. Вы можете самостоятельно сшить эти чехлы. Выберите щадящий режим стирки при температуре 30-40 градусов. Снова выберите гель для стирки, поскольку он лучше удаляется после стирки. Избегайте моющих средств с сильным ароматом. После стирки обязательно ополосните наполнитель еще раз.

После этого наполнитель нужно хорошо просушить, выставляя его на солнце или в теплом безветренном месте. Это поможет обеспечить быстрое высыхание перьевых подушек.

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Если вы намерены стирать подушку зимой, обратите внимание, что она будет высыхать немного дольше. Все же лучше стирать их летом, когда они быстрее высыхают. Также существует способ освежить подушки без стирки с помощью парового утюга или пароочистителя с функцией отпаривания. Подвесьте подушку и пройдитесь горячим паром по ее поверхности, это поможет удалить пыль и пылевых клещей и сделать ваши подушки свежими, без использования стиральной машины.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать подушки.

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