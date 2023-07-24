Как постирать подушки, чтобы сохранить их пушистость и избавиться от всех загрязнений: действенные советы

Подушки следует периодически стирать, чтобы избавиться от пыли, запаха пота и других загрязнений. Однако мало кто знает, как сделать это правильно. UAportal поделился практическими советами, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Проверка этикетки и подготовка подушек

Сначала необходимо прочесть этикетку с рекомендациями по уходу за подушками. Подготовьте их к стирке, убедившись, что на них нет наружных чехлов и наволочек.

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Соответствующее стиральное средство и цикл стирки

Выбирайте мягкое, гипоаллергенное моющее средство, чтобы избежать потенциальных раздражений кожи. К тому же воздержитесь от использования смягчителей или отбеливателей, так как они могут повредить волокна подушки.

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Сушка и рыхление подушек

После завершения цикла стирки достаньте подушки и осторожно отожмите лишнюю воду. Не прилагайте много сил, поскольку это может привести к ее деформации. Оставьте подушки на свежем воздухе на ровной поверхности. Следовательно, они быстро высохнут, а также вы избавитесь от любых микробов и бактерий.

После того, как подушки высохнут, разрыхлите их, осторожно разминая наполнитель. Так вы восстановите их первоначальную форму и сохраните пушистость, что будет способствовать вашему комфортному сну.

Напомним, периодически подушки, на которых мы спим, нужно заменять. Когда это нужно делать, читайте в нашем материале.

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