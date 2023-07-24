Як випрати подушки, щоб зберегти їх пухнастість і позбутися всіх забруднень: дієві поради

Подушки слід періодично прати, аби позбутися пилу, запаху поту та інших забруднень. Однак, мало хто знає, як зробити це правильно. UAportal поділився практичними порадами, які допоможуть вам впоратися з цим завданням.

Перевірка етикетки та підготовка подушок

Спочатку необхідно прочитати етикетку з рекомендаціями щодо догляду за подушками. Підготуйте їх до прання, переконавшись що на них немає зовнішніх чохлів і наволочок.

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Відповідний пральний засіб та цикл прання

Обирайте м'який, гіпоалергенний мийний засіб, аби уникнути потенційних подразнень шкіри. До того ж утримайтеся від використання пом'якшувачів або відбілювачів, оскільки вони можуть пошкодити волокна подушки.

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Сушіння та розпушування подушок

Після завершення циклу прання, дістаньте подушки й обережно відіжміть зайву воду. Не прикладайте багато сили, оскільки це може призвести до її деформації. Натомість залиште подушки на свіжому повітрі на рівній поверхні. Відтак вони швидко висохнуть, а також ви позбудетеся будь-яких мікробів та бактерій.

Після того, як подушки висохнуть, розпушіть їх, обережно розминаючи наповнювач. Так ви відновите їхню первісну форму та збереже пухнастість, що сприятиме вашому комфортному сну.

Нагадаємо, періодично подушки, на яких ми спимо, потрібно замінювати. Коли це необхідно робити, читайте в нашому матеріалі.

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