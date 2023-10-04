Хозяйки назвали 4 действенных лайфхака для стирки белых вещей
Иногда возникает ситуация, когда у вас скапливается небольшое количество белых вещей, и вы не хотите запускать машину для стирки полупустой. К счастью, существует полезный лайфхак, который позволяет вам стирать белую одежду вместе с черной или цветной, сохраняя ее белье.
Об этом пишет ТСН.
Просто поместите все светлые вещи в прозрачный пакет и хорошо завяжите его. Затем можно без страха добавить этот пакет в другую одежду в стиральном барабане. Этот трюк поможет вам очистить белую одежду, не рискуя ее пожелтением.
Помните установить режим "Нежная стирка" и не поднимать температуру выше 30 градусов. Избегайте совместной стирки с черной одеждой, которую вы недавно приобрели, поскольку это может привести к окраске белых вещей.
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Если вы хотите сохранить белую одежду в идеальном состоянии, запомните некоторые советы:
- Стирайте белую одежду часто, но не забывайте, что чрезмерное использование моющих средств или кондиционера может привести к пожелтению. Произведите дополнительные ополаскивания, чтобы устранить остатки средств.
- Используйте природные отбеливатели, такие как лимон или уксус вместо химических средств. Они помогут сохранить белый цвет одежды.
- Высушивайте белую одежду на воздухе, избегайте сушилки и пластиковых корзинок, поскольку они могут вызвать пожелтение.
Если белые вещи случайно постирались вместе с цветными и они окрасились или пожелтели, вы можете попробовать трюк с использованием соды и уксуса. Добавьте 1/2 мерной ложки соды и уксуса в горячую воду в стиральной машине и дайте вещам побыть в этом растворе. Затем постирайте их обычным средством.
Напомним, мы уже писали, что делать, если одежда села во время стирки.
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