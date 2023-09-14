Хозяйки назвали 5 действенных средств борьбы против мокриц в ванной

Мокрицы – это насекомые, которые часто выбирают ванную комнату своим домом, особенно если здесь есть плесень. Давайте рассмотрим пять эффективных народных методов, как избавиться от мокриц в ванной комнате, если вы не хотите использовать химические средства.

Об этом пишет ТСН.

Чтобы быстро избавиться от мокриц в ванной, регулярно убирайте помещение, проветривайте его и обрабатывайте трубы и вентиляцию. Но, если мокрицы уже появились, вы можете опробовать следующие народные методы:

Борная кислота – развести 1 чайную ложку борной кислоты в 0,5 литра воды и обработать места, где обычно собираются эти насекомые, а также пространства между плитками. Смесь красного перца, табака и соли – смешать их в равных пропорциях и распылить по полу влажного помещения. Картофель – разрежьте картофель на половинки, сделайте небольшие дырочки в каждой из них, и оставьте эти "ловушки" в местах, где вы часто видите мокриц. Сухой квас – растворите 100 г сухого кваса в 0,5 литра воды и обработайте пол и стены. Квасцы – эти минералы, часто называемые "квасями" в народе, можно взять 100 г на 1 литр воды и использовать полученный раствор для очистки всех зараженных поверхностей.

Учитывая эти естественные методы, вы сможете избавиться от мокриц в ванной комнате и сохранить ее чистоту без химических средств.

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