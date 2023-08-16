Садоводы советуют сажать гортензию, чтобы выгнать улиток из сада

Улитки наносят вред садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

Некоторые растения выработали естественную защиту от улиток. Они могут производить горькие вещества или яды, заставляющие улиток и улиток избегать их, сообщает Express.co.uk.

Гортензии

Если садоводы преследуют цель избавиться от улиток, но при этом они уделяют внимание эстетичности, гортензии – идеальное решение. Гортензии создают отличный барьер против слизистых вредителей.

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Лаванда

Лаванда не только отлично смотрится и пахнет, но и отлично работает как отпугиватель улиток. Эксперты утверждают, что вредители пугаются сильным ароматом этого растения.

Молочай

Растения молочая содержат сок, который придает горький вкус, который улитки просто не могут переваривать. Садоводы гарантируют, что вредители будут избегать этих растений.

Розмарин

Аромат розмарина может отталкивать улиток, проникающих в сады. Несмотря на то, что его аромат нравится многим, этого нельзя сказать о слизнях и улитках.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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