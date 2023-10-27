Хозяйки ответили, как часто нужно стирать полотенца: вы будете удивлены

Опытные хозяйки знают, что частота стирки полотенец для лица и тела не является универсальным правилом, поскольку это зависит от разных факторов. Количество людей в доме, наличие отдельных полотенец для лица и тела, частота приема водных процедур и уровень влажности в ванной комнате определяют, как часто вам нужно стирать полотенца.

Об этом пишет УНИАН.

Не следует считать, что полотенце чисто, если вы вытерли им тело. Даже незаметные следы грязи означают, что полотенце потеряло свою свежесть.

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Чтобы сохранить гигиену, запомните следующие сроки для стирки полотенец:

Полотенца для лица: рекомендуется стирать 1 раз в 2 дня. Полотенца для ног, рук и общего использования: их следует стирать 1 раз в 3 дня. Полотенца для интимных частей тела: лучше стирать ежедневно.

Помните, что хранить полотенца для лица и других частей тела следует отдельно, чтобы избежать переноса грязи и бактерий.

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