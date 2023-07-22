Хозяйки поделились рецептом консервированных абрикосов: летний вкус зимой

Абрикосы – одни из самых распространенных фруктов на украинском столе. Кроме сладкого вкуса они отличаются пользой и незабываемым ароматом.

Опытные хозяйки знают, как можно законсервировать абрикосы, чтобы зимой они радовали вкусом и запахом. Понадобится всего два ингредиента.

Консервированные абрикосы можно использовать для начинки пирогов, пирожных и печенья, или просто есть как десерт. Для приготовления консервации требуются:

абрикосы – 800 г;

сахарный песок – 350 г.

Читайте также: Не содержит сахара: рецепт бананово-имбирного джема

Для начала нужно помыть абрикосы и удалить из них косточки. Лучше подойдут более твердые плоды, которые смогут держать форму.

Абрикосовые половинки нужно выложить в стерилизованные банки, наполнив тару вверх. Тогда фрукты нужно залить крутым кипятком и продержать в течение 10 минут под крышкой, чтобы плоды нагрелись.

Воду следует слить из банок в кастрюлю, добавить сахар и размешивать на огне до кипения. Горячей смесью необходимо залить абрикосы и сразу закрутить банки крышками, перевернуть тару и оставить под полотенцем до охлаждения.

Советуем также обратить внимание на рецепт консервированной черешни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!