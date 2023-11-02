Хозяйки подсказали, как правильно стирать кашемировую одежду, чтобы служила долго

Большинство шарфов, свитеров и головных уборов можно стирать в стиральной машине, но если речь идет о изделиях из кашемира, следует быть особенно аккуратным. Кашемир – это приятный на ощупь, мягкий и очень дорогой материал, и ему нужен специальный уход.

Об этом пишет ТСН.

Во-первых, следует учитывать, что кашемир не выдерживает высоких или низких температур. Итак, обязательно проверьте информацию на внутренней этикетке, где обычно приведены рекомендации производителя по уходу. Некоторые вещи, такие как верхняя одежда из кашемира, могут иметь подкладку и рекомендуется их чистить в химчистке.

Частота стирки кашемира зависит от того, как часто вы носите изделие. Обычно, кашемировые вещи следует стирать не чаще одного-двух раз в сезон. Это из-за того, что кашемир пропускает воздух, и чрезмерная стирка может привести к образованию колтунцев, повреждениям и уменьшению размера изделия.

Если вы решили стирать кашемир в домашних условиях, не используйте стиральную машину. Кашемир следует стирать вручную. Сначала обработайте все пятна. Нанесите несколько капель мягкого моющего средства на пятна, тщательно распределите пальцами. Таз наполните холодной водой, добавьте еще немного моющего средства, аккуратно опустите кашемировое изделие в воду. Двигайте его вперед и назад, чтобы мыльная вода проникла в волокна, и оставьте вещь в воде в течение получаса.

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Вымойте мыльную воду из таза и замените чистой холодной водой. Осторожно промойте изделие, чтобы удалить остатки мыла. Не сжимайте и не скручивайте кашемир, просто осторожно выжмите вещь, чтобы удалить чрезмерную влагу. Расстелите полотенце, положите на него кашемировое изделие и сверните в рулон. Таким образом, вы заберете остатки воды.

Чтобы избежать растяжения кашемира, не сушите его на вешалках. Лучше расстелите изделие на горизонтальной поверхности и дайте ему высыхать естественным путем. Как только одна сторона высохнет, переверните изделие.

Если вам не подходит ручная стирка, установите наиболее осторожный режим стирки на стиральной машине и минимальную скорость отжима. Важно вывернуть изделие перед стиркой.

Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное средство для стирки.

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