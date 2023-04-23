Хозяйственное мыло и уксус: как отстирать белые носки

Белая одежда очень красиво и аккуратно выглядит, но быстро загрязняется и тяжело отстирывается. Вернуть белой одежде первозданный цвет довольно тяжело. Особенно это касается носков. UaPortal предлагает вам применить несколько лайфхаков, как отстирать белые носки.

Стирать носки белого цвета нужно часто, лучше всего – после каждой носки. Таким образом, пятна не успеют въесться в ткань и легче отстираются. Белые носки стирайте при температуре до 40°C.

Средства для отмывания белых носков

Хозяйственное мыло

Намочите носки, натрите их мылом, оставьте на 20 минут. Выстирайте .

Лимонная кислота

Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты к литру воды и положите носки в раствор. Оставьте на 1 – 2 часа. Выстирайте.

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Точечное удаление пятен

Смешайте лимонную кислоту со стиральным порошком в пропорциях 1:2. Нанесите на загрязненные участки. Держите час. Стирайте, как всегда.

Уксус

Возьмите 1 чайную ложку уксуса и растворите в литре воды. Замочите носки в растворе, подержите час и постирайте.

Напомним, мы уже писали о правилах стирки разных тканей.

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