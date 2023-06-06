Хрустящее тесто и сочная начинка: рецепт коша лорен из брокколи

Хрустящее тесто и сочная начинка – это киш лорен из брокколи. Этот пирог очень вкусен и в холодном, и в горячем виде.

Ингредиенты:

– Слоено-дрожжевое тесто – 500 г

– Замороженная брокколи – 250 г

– сливки, 10% – 200 мл

– молоко – 100 мл

– яйца – 2 шт.

– Сыр твердый – 70 г

– Соль – по вкусу

– Перец – по вкусу

– Чеснок сушеный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте. Переведите его в форму для выпечки и различайте. Сделайте несколько проколов.

2. Лишнее тесто обрежьте.

3. Отварите брокколи 4 минуты. Извлеките и дайте воде стечь.

4. Заливка: взбейте сливки, молоко, яйца, соль и специи. Добавьте натертый творог и перемешайте.

5. В форму вылейте заливку, оставив до края бортов 1,5 см и выложите брокколи. По вкусу добавьте фету.

6. Выпекайте кош при 180 °C 40 минут.

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