"И снеговики тают": прыгунья Бех-Романчук снова зажгла сеть в купальнике с животным принтом (видео)

Молодая и горячая чемпионка Украины Марина Бех-Романчук снова порадовала поклонников сексуальными кадрами. Прыгунья в длину и призер разных соревнований часто заставляет своих подписчиков задерживать дыхание.

Очередной порцией огненных видео 27-летняя прыгунья поделилась в Instagram. На нем она игриво выгибалась в купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Под сообщением спортсменки появились десятки тысяч лайков. Свой отзыв оставил также и муж Марины, который написал, что "она у него самая лучшая".

Поклонники также отмечали, что фото Бех-Романчук очень соблазнительны, и от них тают даже снеговики.

Что известно о Бех-Романчук

Это украинская легкоатлетка, родилась 18 июля 1995 в Морозове Хмельницкой области.

Она выступает в прыжках в длину и тройном прыжке.

Чемпионка Европы 2022 года по тройному прыжку, чемпионка Европы в помещении 2021 года по прыжку в длину, призер чемпионата мира 2019 года по прыжку в длину, многократная чемпионка Украины.

Замужем за украинским пловцом Михаилом Романчуком.

Ранее чемпионка Украины поразила фотографией в эротическом купальнике. Неоднозначные вырезы на нем заставили сердца поклонников биться посильнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграм канал !