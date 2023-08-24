Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа

Конец лета – сезон кукурузы, из которой можно приготовить невероятно вкусный суп по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Сельдерей, стебель – 1 шт.

Картофель молодой – 100 г

Кукуруза в зернах, замороженная – 500 г

Красный перец – 1/2 шт.

Сушеный чабрец – 1 ч. л.

Копченая паприка – 1/2 ч. л.

Овощной бульон – 700 мл

Лайм – 1 шт.

Для сальсы топпинга

Томаты – 1 шт.

Красный перец – 1/2 шт.

Зеленый лук, пучок – 15 г

Греческий йогурт – 2 ст. л.

Тимьян, веточка – 15 г

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Способ приготовления:

1. Овощи почистите и порежьте. Обжарьте лук, сельдерей и другие ингредиенты, кроме бульона и сока лайма 5 минут.

2. Добавьте овощной бульон, половой сок лайма, варите 20 минут после закипания до мягкости картофеля и добавьте приправы.

3. Взбейте блендером до однородности.

4. Для сальсы смешайте все ингредиенты и посыпьте им при подаче.

Советуем также обратить внимание на рецепт овощного рагу в мультиварке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!