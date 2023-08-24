Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа
Конец лета – сезон кукурузы, из которой можно приготовить невероятно вкусный суп по рецепту от Shuba.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 1 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Сельдерей, стебель – 1 шт.
Картофель молодой – 100 г
Кукуруза в зернах, замороженная – 500 г
Красный перец – 1/2 шт.
Сушеный чабрец – 1 ч. л.
Копченая паприка – 1/2 ч. л.
Овощной бульон – 700 мл
Лайм – 1 шт.
Для сальсы топпинга
Томаты – 1 шт.
Красный перец – 1/2 шт.
Зеленый лук, пучок – 15 г
Греческий йогурт – 2 ст. л.
Тимьян, веточка – 15 г
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Способ приготовления:
1. Овощи почистите и порежьте. Обжарьте лук, сельдерей и другие ингредиенты, кроме бульона и сока лайма 5 минут.
2. Добавьте овощной бульон, половой сок лайма, варите 20 минут после закипания до мягкости картофеля и добавьте приправы.
3. Взбейте блендером до однородности.
4. Для сальсы смешайте все ингредиенты и посыпьте им при подаче.
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