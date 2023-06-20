Идеальные стрелки за секунду: лайфхак с ниткой и скотчем

Стрелки, вероятно, являються болью каждой девушки. Нарисовать их идеально под силу далеко не каждой. UaPortal подскажет, как быстро и просто создать хорошие стрелки.

Пластырь

Чтобы нарисовать стрелки с помощью скотча, один приклейте под глаз, а другой разрежьте пополам и приклейте на верхнее веко. Пространство между ними заполните подводкой, карандашом или тенями.

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Скотч

Кусок скотча следует приклеить под глаз, при этом сделав прямую линию удлинения стрелки. Техника очень напоминает предыдущую, но здесь стрелку рисуем без трафарета.

Нить

Прокрасьте нить карандашом или подводкой. Затем приложите нить к коже и сделайте стрелку.

Для начинающих подойдет лайфхак с пластырем, остальные методы – тем, кто хоть немного умеет рисовать стрелку.

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