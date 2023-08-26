Идея вкусного перекуса: ролл с курицей и авокадо

Это блюдо по рецепту от Shuba сочетает вкус и диетичность. Благодаря сбалансированности и свежести ингредиентов оно станет отличной закуской.

Ингредиенты

Тортилья –1 шт.

Куриная грудка –1 шт.

Авокадо хаос –1/2 шт.

Томаты –1 шт.

Сливочный творог – 25 г

Шпинат – 30 г

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте на кусочки, посолите и поперчите по вкусу. Пожарьте на гриле или сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости.

2. Авокадо разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку, а затем разомните мякоть авокадо вилкой. Равномерно распределите его на тортилью. Выложите шпинат, тертый сыр, порезанный на кружки томат и куриные кусочки.

3. Сверните ролл и обжарьте его на сковороде с обеих сторон.

4. Советуем также обратить внимание на рецепт укропного супа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!