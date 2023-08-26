Идея вкусного перекуса: ролл с курицей и авокадо
Это блюдо по рецепту от Shuba сочетает вкус и диетичность. Благодаря сбалансированности и свежести ингредиентов оно станет отличной закуской.
Ингредиенты
Тортилья –1 шт.
Куриная грудка –1 шт.
Авокадо хаос –1/2 шт.
Томаты –1 шт.
Сливочный творог – 25 г
Шпинат – 30 г
Перец черный молотый – по вкусу
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте на кусочки, посолите и поперчите по вкусу. Пожарьте на гриле или сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости.
2. Авокадо разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку, а затем разомните мякоть авокадо вилкой. Равномерно распределите его на тортилью. Выложите шпинат, тертый сыр, порезанный на кружки томат и куриные кусочки.
3. Сверните ролл и обжарьте его на сковороде с обеих сторон.
4. Советуем также обратить внимание на рецепт укропного супа.
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