Игнат прокомментировал фото истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками

Обнародованное фото истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян понервничать. Поэтому Украина готовит инфраструктуру для принятия этих самолетов, а пилоты уже учатся их пилотировать.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Укринформ. На фото, появившемся в сети, изображен F-16 с украинскими трезубцами, кружками и бортовыми номерами.

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"Безусловно, F-16, если придет в Украину, станет лакомой целью для оккупантов", - отметил он.

Игнат не подтвердил, настоящее ли это фото, но заметил: "Я же говорю, я хотел бы оставить это по усмотрению российских пабликов".

Напомним, 9 февраля у "Голос Америки" вышло интервью с летчиком ПС ВСУ Фантомом, проиллюстрированным фото с истребителем F-16.

Это свидетельствует о том, что Украина делает реальные шаги для получения этих самолетов, значительно усилит ее Воздушные силы.

F-16 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, считающийся одним из лучших в мире.

Его принятие на вооружение ВСУ станет значительным шагом вперед по защите Украины от российской агрессии.

Напомним, морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

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