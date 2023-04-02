Играют на эмоциях других: названы пять знаков зодиака, которых считают 'энергетическими вампирами'

Общение с некоторыми людьми может быть трудным испытанием, и дело не только в разных взглядах на мир, но эмоциональной составляющей. Если вы чувствуете себя после разговора с человеком измотанными, потерянными, уставшими, то, возможно, причина кроется в зодиакальном знаке.

По словам астрологов, пять знаков зодиака считают энергетическими вампирами. Они буквально могут отбирать силы у других людей. Уроженцы этих знаков никогда не признают свою вину и перекладывают ее на других, постоянно жалуются на жизнь и завидуют тем, кто успешнее.

Овны, которые находятся под покровительством Марса, отличаются взрывоопасным характером. Они не контролируют своих эмоций только в критических ситуациях, а в повседневной жизни умело играют на чувствах других. Уроженцы знака – отличные манипуляторы.

Стрельцы очень переменчивые личности, найти общий язык с которыми непросто. Они всегда будут пристально оценивать того, кто рядом с ними, находить недостатки и мучить замечаниями. Уроженцы знака чувствуют себя хорошо, когда другим плохо.

Тельцы – эмоциональные вампиры, потому что они унижают окружающих, обвиняя их во всем, в чем могут, и заставляют чувствовать виноватыми. Уроженцы знака никогда не прощают ошибок другим и готовы ждать годами, чтобы отомстить обидчику в самый подходящий момент.

Девы чрезмерно критичные по отношению к окружающим и часто не в силах остановить свой поток претензий даже к самым близким. Уроженцы знака хотят, чтобы все вокруг было идеально, и не сдерживаются в выражениях, когда что-то идет не так. Люди рядом с ними чувствуют себя плохо, потому что никогда не оправдают надежд.

Раки большую часть времени скрывают свои истинные чувства, за маской приветливости может быть даже ненависть. Уроженцы знака завидуют всем вокруг и готовы совершать подлости, лишь бы добиться своих целей. Они играют с чувствами окружающих и не считают это плохим поступком.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.