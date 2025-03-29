Их покупка не разочарует: топ лучших моделей подержанных авто

Приобретение нового авто может показаться привлекательным вариантом, но стоит помнить, что сразу после выезда из автосалона его стоимость существенно снижается. Именно поэтому многие водители предпочитают подержанные автомобили.

Об этом пишет издание Новости N. Если выбрать подержанное авто в хорошем состоянии, такая покупка может быть не менее выгодна, чем приобретение нового транспортного средства.

Топ-3 доступных автомобилей на 2025 год Volvo XC40

Компактный внедорожник Volvo XC40 – это стиль и комфорт без компромиссов. Он предлагает стильный интерьер с пространством для всех пассажиров. Хотя некоторые элементы управления могут показаться неловкими, система на базе Google приятно удивляет своей функциональностью. Автомобиль идеально подходит для длительных поездок.

Hyundai Ioniq 5

Этот электрокар увлекает ретро-футуристическим дизайном и большим запасом хода – 475 км. Среди электрических внедорожников Ioniq 5 считается одним из самых лучших на рынке. Он практичен и удобен как для водителя, так и для пассажиров. Хотя багажник не очень вместителен, стиль и технические характеристики компенсируют этот недостаток.

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BMW Z4

Для тех, кто мечтает о спортивном кабриолете, BMW Z4 станет отличным выбором. Он сочетает элегантный дизайн с комфортным салоном и достаточно просторный багажник для двухместного авто. Машина хорошо справляется с неровностями дороги. Хотя Mercedes SLC может быть более удобным, именно Z4 производит лучшее впечатление благодаря своей современной информационно развлекательной системе.

Выбирая подержанное авто из этого списка, можно получить качественное транспортное средство по доступной цене, не уступая комфорт и стиль.

Ранее мы говорили, что некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой.

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