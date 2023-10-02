Илон Маск цинично пошутил о Зеленском и военной помощи Украине и разозлил украинцев (фото)

В понедельник, 2 октября, Илон Маск опубликовал пост в соцсети Х (бывший Twitter), в котором разместил, смешной, по его мнению, мэм. На нем Зеленский с грустным лицом Зеленского и подпись:

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов".

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Вероятно, Маск решил подшутить над президентом Украины за то, что тот часто подчеркивает, что Украине нужна помощь, как военная, так и финансовая во время полномасштабной войны с Россией.

Слова миллиардера не оценили пользователи сети и под его постом появилось множество гневных комментариев.

Напомним, Илон Маск планирует сделать платным доступ в сеть Х.

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