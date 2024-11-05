Имеет ли право работник получить доплату за исполнение обязанностей отсутствующего коллеги: пояснение Государственной службы по вопросам труда

Государственная служба по труду через свое Северо-Восточное межрегиональное управление предоставила разъяснения относительно доплат работникам за выполнение дополнительных обязанностей.

Законодательство Украины, в частности, статья 105 Кодекса законов о труде, предусматривает обязательную доплату работникам, которые берут на себя дополнительную рабочую нагрузку. Это касается случаев, когда сотрудник, не прекращая выполнять свои основные обязанности, определенные трудовым договором, дополнительно выполняет работу по другой должности или временно замещает отсутствующего коллегу. Об этом пишет sud.ua.

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Важно отметить, что конкретные размеры таких доплат не регулируются на государственном уровне. Они должны быть четко прописаны в коллективном договоре предприятия, учреждения или организации. Именно этот документ определяет условия и размер дополнительной оплаты за совмещение должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующих работников.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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